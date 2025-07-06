На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КПРФ приняли резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой

Съезд КПРФ признал доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным
true
true
true
close
РИА Новости

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС. Об этом пишет РИА Новости.

В резолюции говорится, что КПРФ считает необходимым «оценить ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях».

25 февраля 1956 года Никита Хрущев выступил с закрытым докладом на XX съезде КПСС, где раскритиковал политику Сталина. Он подверг критике репрессии, нарушение принципа коллегиальности при принятии важных решений, депортацию народов, создание культа личности Сталина.

1 июля сообщалось, что в Вологодской области появился новый памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Власти округа сообщили, что памятник установлен по инициативе жителей в парке имени 50-летия Победы около здания средней школы №2.

В декабре 2024 года памятник был открыт по предложению регионального отделения КПРФ и появился около дома, где революционер жил во время трехмесячной ссылки и который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка».

Ранее в Москве на станцию метро «Таганская» вернули барельеф со Сталиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами