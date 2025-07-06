В КПРФ приняли резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС. Об этом пишет РИА Новости.

В резолюции говорится, что КПРФ считает необходимым «оценить ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях».

25 февраля 1956 года Никита Хрущев выступил с закрытым докладом на XX съезде КПСС, где раскритиковал политику Сталина. Он подверг критике репрессии, нарушение принципа коллегиальности при принятии важных решений, депортацию народов, создание культа личности Сталина.

1 июля сообщалось, что в Вологодской области появился новый памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Власти округа сообщили, что памятник установлен по инициативе жителей в парке имени 50-летия Победы около здания средней школы №2.

В декабре 2024 года памятник был открыт по предложению регионального отделения КПРФ и появился около дома, где революционер жил во время трехмесячной ссылки и который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка».

Ранее в Москве на станцию метро «Таганская» вернули барельеф со Сталиным.