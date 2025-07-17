Мишустин сообщил, что аэропорт Геленджика начнет принимать рейсы 18 июля

Аэропорт Геленджика в пятницу, 18 июля, начнет принимать первые самолеты. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

В ходе заседания правительства он заявил о готовности временно закрытых аэропортов юга страны возобновить работу, когда «изменится ситуация с полетными условиями».

«Ограничения на них уже сняли в городе-курорте Геленджике, где с завтрашнего дня начнут принимать первые самолеты», — отметил Мишустин.

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции (СВО), больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Геленджике выросло количество бронирований номеров на июль и август.