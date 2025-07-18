В России создадут цифровой профиль молодого человека

На «Госуслугах» запустят цифровой профиль для граждан до 35 лет

На портале «Госуслуги» появится цифровой профиль для граждан до 35 лет. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, сообщает «Парламентская газета».

«Наша задача — создать единый профиль, отражающий социальную, профессиональную и образовательную траекторию молодого человека. Эта инфраструктура будет автоматически обновляться при смене учебы или работы», — пояснил парламентарий.

Разработкой сервиса занимается межведомственная группа. Профиль сохранит данные пользователей и после достижения 35-летнего возраста.

Идея цифрового профиля возникала и в других сферах. Так 9 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство внутренних дел должно до 30 июня 2026 года разработать информационную систему под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина».

Ранее россиянам рассказали, можно ли «очистить» свой цифровой след в сети.