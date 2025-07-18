На границе Литвы с Польшей образовалась длинная очередь из автомобилей

На границе Литвы с Польшей образовалась 7-километровая автомобильная очередь

Почти 7-километровая очередь из транспортных средств образовалась на границе Литвы и Польши. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

«В районе контрольно-пропускного пункта, находящегося в городе Калвария, образовалась из очередь автотранспортных средств длиной около 7 км», — говорится в заявлении ведомства.

3 июля начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что для усиления охраны границ с Германией и Литвой будут направлены пять тысяч польских военнослужащих.

Глава польского генштаба отметил, что «нелегальная миграция представляет существенную угрозу безопасности государства». Кукула подчеркнул, что Польша не может уклониться от такой задачи и должна повысить эффективность на границах.

7 июля Польша ввела временный пограничный контроль с Германией и Литвой.

Ранее в Литве оценили действия Польши на границе.