Польша введет пограничный контроль с Германией и Литвой

Польша с 7 июля вводит временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой сроком на 30 дней. Решение принято из-за сообщений о незаконном транзите мигрантов, передает РИА Новости.

По данным польских властей, фиксируются случаи, когда немецкие полицейские перенаправляют мигрантов на польскую территорию. Контроль со стороны ФРГ действует с 2024 года, что ранее вызывало протесты Варшавы. Срок новых мер может быть продлен.

Это ответ на длительный миграционный кризис в ЕС. Польша, граничащая с Белоруссией и Украиной, остается ключевым транзитным коридором для нелегального перемещения людей.

3 июля начальник генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что для усиления охраны границ с Германией и Литвой будут направлены пять тысяч польских военнослужащих.

Глава польского генштаба отметил, что «нелегальная миграция представляет существенную угрозу безопасности государства». Кукула подчеркнул, что Польша не может уклониться от такой задачи и должна повысить эффективность на границах.

Пограничные проверки на границах между странами ЕС начали поэтапно отменять в 1995 году. Сейчас двадцать девять стран, включая не входящие в Евросоюз Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн, входят в Шенгенскую безвизовую зону, внутри которой пересечение границ происходит свободно.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.