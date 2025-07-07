В Литве оценили действия Польши на границе

Литва не собирается принимать ответные меры в отношении Польши на фоне введения пограничного контроля. Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает ТАСС.

«Мы не станем заниматься какими-то акциями мести и ловить прибывающих в Литву поляков. <...> Отрицательно смотрим на это одностороннее решение», — сказал он.

3 июля начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что для усиления охраны границ с Германией и Литвой будут направлены пять тысяч польских военнослужащих.

Глава польского генштаба отметил, что «нелегальная миграция представляет существенную угрозу безопасности государства». Кукула подчеркнул, что Польша не может уклониться от такой задачи и должна повысить эффективность на границах.

7 июля Польша ввела временный пограничный контроль с Германией и Литвой.

Ранее Польша и Германия вступили в конфликт из-за политики Мерца.