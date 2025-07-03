Польша планирует направить военных к границе с Литвой и Германией

Глава генштаба Польши Кукула: пять тысяч военных усилят границу с Литвой и ФРГ

Для усиления охраны границ с Германией и Литвой будут направлены пять тысяч польских военнослужащих. Об этом сообщил в эфире Польского радио начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула.

«На границу будут отправлены пять тысяч солдат. Четыре тысячи из них будут направлены на польско-немецкую границу, а одна тысяча — на польско-литовскую», — сказал Кукула.

Глава польского Генштаба отметил, что «нелегальная миграция представляет существенную угрозу безопасности государства». Кукула подчеркнул, что Польша не может уклониться от такой задачи и должна повысить эффективность на границах.

1 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. По его словам, введение пограничного контроля даст возможность свести к минимуму «любые возможные негативные последствия» для польских граждан. Задача по охране границы возложена на пограничную и другие службы.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.