В Запорожской области после атак БПЛА ВСУ восстановили электроснабжение

В населенных пунктах Запорожской области полностью восстановили электроснабжение после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергооборудованию. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области», — написал он.

Глава региона поблагодарил энергетиков и оперативные службы за слаженную работу.

Накануне Балицкий сообщил, что электроснабжение пропало в Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском и Приазовском. Кроме того, электричества не было в Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

Губернатор заявлял, что бригады энергетиков занимались восстановительными работами и переключением на резервные линии, но работы осложнялись опасностью повторных ударов и темным временем суток. Причиной отключения электричества стала украинская атака БПЛА.

Ранее в Курской области восстановили электроснабжение после атаки дрона ВСУ.