В Курской области восстановили электроснабжение после атаки дрона ВСУ

В Рыльском районе Курской области полностью восстановлено электроснабжение после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«‎Электроснабжение в Рыльском районе полностью восстановлено», — написал он.

Хинштейн также поблагодарил специалистов за проделанную работу.

15 июля в регионе загорелась подстанция в результате удара украинского беспилотника. Украинские войска атаковали село Большенизовцево Рыльского района. Тогда без электричества остались 735 человек, проживающих в Некрасовском сельсовете, а также 296 человек, проживающих в Дуровском сельсовете.

До этого Хинштейн сообщал, что в деревне Гирьи Беловского района Курской области 44-летний мужчина получил осколочные ранения живота в результате удара беспилотника.

Хинштейн отметил, что украинская сторона продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, подвергая опасности жизни мирных жителей. Он также призвал граждан временно воздержаться от поездок в приграничные районы, подчеркнув, что ситуация там остается опасной.

Ранее губернатор Белгородской области показал, как российские военные сбивают беспилотники.