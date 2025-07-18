Подруга Седы Сулеймановой рассказала о днях перед ее похищением

Бежавшая от родни подруга Седы Сулеймановой, уроженка Ингушетии Марьям, рассказала, что видела настораживающие признаки в последние три дня перед похищением Седы. Ее слова приводит «Лента.ру».

По словам Марьям, еще в феврале 2024 года брат Седы Сулеймановой приходил в кофейню, где она работала, но ей удалось сбежать от него в шелтер для кавказских девушек, скрывающихся от семьи, где она и познакомилась с Марьям. После этого девушки не виделись долгое время, однако держали связь. За несколько дней до исчезновения Седы подруги встретились на прогулке, при этом обеим казалось, что обстановка вполне безоблачная.

«Я часто поднимала этот вопрос, спрашивала ее, что она будет делать, если ее найдут. Но она часто обрубала эти разговоры. Единственное, что говорила — это то, что сразу же попытается уйти, если у нее появится возможность. <..> Она жила максимально расслабленно — наверное, в этом была наша ошибка», — рассказала Марьям.

Как отметила Марьям, Седа отказывалась обсуждать с ней план действий в случае похищения и надеялась бежать от похитителей, используя свою интуицию. В результате такого плана, по всей видимости, у нее не оказалось.

За три дня до исчезновения Седы неизвестные начали искать ее жениха Станислава Кудрявцева по месту прописки через прохожих. По словам Марьям, узнав об этом, она поняла, что ищут не самого юношу, а его девушку, и предлагала Седе немедленно уехать, однако та решила не прислушиваться к этому совету, а перестать выходить из дома, откуда ее и забрали чеченские правоохранители.

Осенью 2022 года Седа Сулейманова обратилась к правозащитникам с просьбой помочь ей покинуть Чечню из-за угроз жизни за связь с русским юношей. В августе 2023-го девушку и ее жениха задержали полицейские, утверждающие, что Сулейманову подозревают в краже украшений, после чего она была доставлена в Чечню.

После того, как девушку увезли в Грозный, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал фотографию Сулеймановой, а затем выложил видео, на котором она не произносит ни слова и не улыбается. Это видео стало последней новостью о девушке, которую получили ее друзья.

16 июня МВД России объявило в розыск чеченку Седу Сулейманову. Дело об исчезновении Сулеймановой возбудили в феврале 2024 года. До настоящего времени ее поисками занимался только чеченский СК, теперь к ним подключилось еще и МВД РФ.

Ранее в СПЧ назвали странным объявление Седы Сулеймановой в розыск только в 2025 году.