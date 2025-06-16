«Шансы найти невелики». Увезенную в Чечню Седу Сулейманову объявили в розыск

МВД России объявило в розыск как пропавшую без вести чеченку Седу Сулейманову, которую родственники летом 2023 года против воли вернули домой. Тогда девушка последний раз выходила на связь с друзьями и правозащитниками, которые помогли ей сбежать из семьи. Дело об исчезновении Сулеймановой возбудили в феврале 2024 года. До настоящего времени ее поисками занимался только чеченский СК, теперь к ним подключится еще и МВД РФ. При этом, как заявила «Газете.Ru» член СПЧ Ева Меркачева, шансы найти девушку невелики.

МВД РФ объявило в розыск уроженку Чечни Седу Сулейманову, которую в 2023 году родственники против воли вывезли из Санкт-Петербурга. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на карточку в базе розыска.

По данным агентства, девушку разыскивают как пропавшую без вести.

Уголовное дело по статье «убийство» по факту исчезновения Сулеймановой было возбуждено в марте 2024 года после заявления ее подруги Елены Патяевой, которая неоднократно выходила на одиночные пикеты с требованием провести расследование.

Шансы невелики

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева, которая в начале 2024 года просила генпрокурора Игоря Краснова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить сведения о пропаже Сулеймановой, считает странным то, что ориентировка о розыске девушки появилась в базе МВД только сейчас.

«На самом деле очень странно, что ее в розыск не объявили сразу после того, как было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — заявила Меркачева в беседе с «Газетой.Ru».

Член СПЧ также добавила, что до этого девушку, по сути, искали только в Чечне, а теперь заняться этим должно еще и МВД России. При этом, по словам Меркачевой, шансы найти Сулейманову «совсем невелеки».

«Конечно, есть шансы, что больше информации таким образом стечется. Другое дело, что здесь контактная информация, которая указана — это информация, телефон региона, то есть региональный. То есть все равно это все сводится на Грозный. Думаю, что шансы уже совсем невелики ее найти, бедную девушку», — заключила член СПЧ.

Как пропала Седа Сулейманова

Осенью 2022 года Седа Сулейманова обратилась к правозащитникам с просьбой помочь ей покинуть Чечню. Девушка объяснила, что родственники под угрозой «убийства чести» насильно пытаются выдать ее замуж. В начале 2023 года Сулейманову удалось вывезти в Санкт-Петербург, где она впоследствии жила со своим женихом Станиславом Кудрявцевым. После этого, как рассказывали правозащитники, братья девушки пытались похитить ее, однако Сулеймановой удалось сбежать.

В итоге родственники пообещали «подключить правоохранительные органы». В августе 2023-го девушку и ее жениха задержали полицейские, утверждающие, что Сулейманову подозревают в краже украшений. При этом, по словам правозащитников, Седа не находилась в розыске и не имела при себе никаких украшений. Однако девушку все равно доставили в Чечню. Туда позже приехали и адвокаты «Кризисной группы СК SOS» (признана в РФ иностранным агентом), которая помогала Сулеймановой, однако увидеть девушку им не удалось. Правоохранители заявили защитникам, что уже допросили Седу в качестве свидетельницы, а затем передали семье.

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В конце августа уполномоченный по правам человека в ЧР Мансур Солтаев опубликовал фото беседы с девушкой, заявив, что она находится в безопасности.

«Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет», — написал Солтаев.

Через несколько дней он также опубликовал видео, снятое, как утверждалось, в доме семьи Седы. Сама девушка в ролике не сказала ни слова и молча шла за омбудсменом. Солтаев сопроводил запись словами о том, что Сулейманова «опровергает слухи и различные сообщения, связанные с ней», находится в хорошем расположении духа и «каких-либо жалоб она не имеет».

При этом сама Сулейманова после публикации этих фото и видео перестала выходить на связь как с правозащитниками, так и с друзьями.

«После доставления в Чечню она больше ни разу ни с кем на связь не вышла. Не только со мной, но и со своим женихом Станиславом, с другими друзьями, с правозащитниками, с журналистами — вообще ни с кем, ни разу, ни в каком формате. Будь она жива и будь у нее доступ к телефону, она бы точно с нами связалась», — рассказывала «Коммерсанту» Пятаева.