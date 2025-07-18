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Житель Алтайского края разбил голову жене за отказ выполнять работу по хозяйству

На Алтае мужчина ударил по голове жену, отказавшуюся от работы по дому
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

На Алтае мужчину, который ударил супругу насосом, оштрафовали на 5000 рублей, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

В день инцидента житель Хабарского района повздорил с женой после того, как она отказалась выполнить работу по хозяйству. Во время ссоры мужчина ударил ее по голове насосом для накачивания шин.

У пострадавшей диагностировали рваную рану на затылке, которая оказалась несерьезной. По итогам разбирательства установлено, что мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ.

На суде мужчина признал свою вину. За нанесение побоев, причинивших физическую боль, нарушителю назначили штраф в размере 5000 рублей.

Ранее сын жестоко избил мать и предложил ей за это 10 тыс. рублей.

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