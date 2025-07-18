Из Москвы в Геленджик вылетел первый рейс за три года

Из Москвы в Геленджик с 2022 года вылетел первый регулярный рейс

Из Москвы в Геленджик вылетел первый регулярный рейс с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Согласно информации табло, самолет из московской воздушной гавани вылетел в 11:34 (мск). Он должен прибыть в город-курорт в 15:25 (мск).

17 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что аэропорт Геленджика начнет принимать первые самолеты 18 июля. В ходе заседания правительства премьер сообщил о готовности временно закрытых аэропортов юга страны возобновить работу, когда «изменится ситуация с полетными условиями».

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции (СВО), больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Геленджике выросло количество бронирований номеров на июль и август.