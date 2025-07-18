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ВСУ атаковали пять округов Московской области

Воробьев: за ночь силы ПВО РФ сбили 11 дронов над пятью округами Подмосковья
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Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

За ночь силы ПВО РФ сбили 11 дронов над пятью округами Московской области — Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Если Домодедово находится к югу от Москвы, то Красногорск и Солнечногорск — к северо-западу от столицы, Можайск — на юго-западе Московской области, а Сергиев Посад — на северо-востоке от Москвы. По словам губернатора, большая часть беспилотников была сбита на подлетах к населенным пунктам, поэтому разрушения были минимальными.

«В Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке «Рязанцы», повреждены фасады и остекление двух частных домов. В Солнечногорске, в деревне Марьино, ул. Центральная, д. 6, разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома», — рассказал Воробьев.

Подчеркивается, что собственники пострадавшего жилья получат материальную помощь от государства.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что российские военнослужащие перехватили БПЛА над промышленной территорией в регионе.

Ранее в Херсонской области сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2.

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