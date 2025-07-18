Аэропорт Внуково заработал в штатном режиме

Росавиация: во Внуково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

По словам Кореняко, всего за время действия ограничений на запасные аэродромы были направлены 20 самолетов, выполнявших рейсы во Внуково.

Об ограничениях на прием и выпуск самолетов в воздушной гавани стало известно сегодня ночью. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Как рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин на подлете к столице в ночь на 18 июля был сбит украинский беспилотник.

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что вечером 17 июля ПВО уничтожили более десяти дронов ВСУ. Шесть БПЛА сбили в Орловской области, четыре в Тульской области, два в Брянской области и еще один в Калужской области.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву.