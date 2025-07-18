На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Внуково заработал в штатном режиме

Росавиация: во Внуково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
Международный аэропорт Внуково

В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

По словам Кореняко, всего за время действия ограничений на запасные аэродромы были направлены 20 самолетов, выполнявших рейсы во Внуково.

Об ограничениях на прием и выпуск самолетов в воздушной гавани стало известно сегодня ночью. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Как рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин на подлете к столице в ночь на 18 июля был сбит украинский беспилотник.

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что вечером 17 июля ПВО уничтожили более десяти дронов ВСУ. Шесть БПЛА сбили в Орловской области, четыре в Тульской области, два в Брянской области и еще один в Калужской области.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами