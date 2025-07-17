Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Есть ли повреждения на земле, не уточняется.

На фоне атаки беспилотника введены ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

Вечером 17 июля министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:00 мск уничтожили более десяти украинских беспилотных летательных аппаратов.

Шесть БПЛА сбили в Орловской области, четыре в Тульской области, два в Брянской области и еще один в Калужской области.

Прошлой ночью в Воронеже трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в дом. Кроме того, были повреждены минимум четыре квартиры.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.