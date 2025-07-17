В Минобороны сообщили об уничтожении дронов ВСУ над четырьмя регионами

Министерство обороны Российской Федерации (РФ) сообщило, что российская противовоздушная оборона (ПВО) в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени в четверг, 17 июля, уничтожила более десяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении российского минобороны говорится, что в указанный временной промежуток дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Орловской области, четыре — над территорией Тульской области, два — над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области.

До этого в Липецкой области рыбаки стали свидетелями уничтожения украинского БПЛА российским вертолетом Ка-52, запечатлев этот момент на видео. Инцидент произошел в окрестностях города Елец. На представленных видеокадрах зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата самолетного типа над зоной присутствия очевидцев. Вслед за ним движется боевой вертолет. В один из моментов вертолет совершает пуск снаряда в направлении дрона, после чего в воздухе раздается взрыв.

Ранее российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки беспилотников.