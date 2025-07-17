На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили об уничтожении дронов ВСУ над четырьмя регионами

МО РФ: силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над российскими регионами
true
true
true
close
Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Министерство обороны Российской Федерации (РФ) сообщило, что российская противовоздушная оборона (ПВО) в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени в четверг, 17 июля, уничтожила более десяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении российского минобороны говорится, что в указанный временной промежуток дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Орловской области, четыре — над территорией Тульской области, два — над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области.

До этого в Липецкой области рыбаки стали свидетелями уничтожения украинского БПЛА российским вертолетом Ка-52, запечатлев этот момент на видео. Инцидент произошел в окрестностях города Елец. На представленных видеокадрах зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата самолетного типа над зоной присутствия очевидцев. Вслед за ним движется боевой вертолет. В один из моментов вертолет совершает пуск снаряда в направлении дрона, после чего в воздухе раздается взрыв.

Ранее российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами