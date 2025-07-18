На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мединский назвал Путина знатоком истории

Мединский заявил, что Путин разбирается в истории лучше некоторых экспертов
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что Владимир Путин глубоко разбирается в истории и в ряде вопросов превосходит даже профессиональных историков. Об этом он сообщил в интервью изданию kp.ru.

«В некоторых аспектах — лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало», — признался он.

Мединский считает, что именно по этой причине выступления главы государства на исторические темы вызывают живой интерес у аудитории.

Также Мединский выразил уверенность, что тема специальной военной операции (СВО) будет отражена в будущих учебниках по истории объективно и честно. Он отметил, что со временем появится необходимая дистанция, чтобы взглянуть на события последних лет глубже и осмысленнее.

До этого Путин заявил, что вера в Отечество и традиционные ценности легли в основу победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Президент отметил, что это духовно и морально поддерживало советских бойцов.

10 июня глава государства заявил, что Россия должна жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Он подчеркнул, что, сражаясь за свободу, народ РФ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма.

Ранее Путин выступил с призывом к молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами