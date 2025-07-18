Мединский назвал Путина знатоком истории

Мединский заявил, что Путин разбирается в истории лучше некоторых экспертов

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что Владимир Путин глубоко разбирается в истории и в ряде вопросов превосходит даже профессиональных историков. Об этом он сообщил в интервью изданию kp.ru.

«В некоторых аспектах — лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало», — признался он.

Мединский считает, что именно по этой причине выступления главы государства на исторические темы вызывают живой интерес у аудитории.

Также Мединский выразил уверенность, что тема специальной военной операции (СВО) будет отражена в будущих учебниках по истории объективно и честно. Он отметил, что со временем появится необходимая дистанция, чтобы взглянуть на события последних лет глубже и осмысленнее.

До этого Путин заявил, что вера в Отечество и традиционные ценности легли в основу победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Президент отметил, что это духовно и морально поддерживало советских бойцов.

10 июня глава государства заявил, что Россия должна жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Он подчеркнул, что, сражаясь за свободу, народ РФ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма.

Ранее Путин выступил с призывом к молодежи.