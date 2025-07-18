В Мелитополе после атаки ВСУ произошло отключение водоснабжения

Временное отключение водоснабжения произошло в Мелитополе в Запорожской области в результате повреждения линий электропередачи (ЛЭП) после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Сергей Золотарев.

«Бригады энергетиков ведут восстановительные работы, однако ситуация осложняется риском повторных атак», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что без водоснабжения остались жители не только населенных пунктов в городском округе Мелитополь, но и ряда муниципальных округов.

17 июля в нескольких населенных пунктах в Запорожской области произошло отключение света. Обесточенными оказались Мелитополь, Энергодар, Приазовское, Васильевское, Приморское, Черниговское и Акимовское. Кроме того, без электроснабжения временно остались жители Каменско-Днепровского и Куйбышевского муниципальных округов.

Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, свет пропал из-за атаки беспилотников ВСУ. Дроны нанесли удары по высоковольтному оборудованию.

Ранее украинские военные атаковали населенный пункт в Запорожской области с помощью кассетных боеприпасов.