Временные ограничения сняли в трех аэропортах

Временные ограничения на полеты сняты в московском аэропорту Внуково, а также в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. В период действия ограничений 20 самолетов, направлявшихся во Внуково, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

О введении ограничений на полеты и вылеты в московском аэропорту Внуково стало известно в 1:01 мск. До этого ограничения на работу вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве.

По информации министерства обороны России, поздно вечером 17 июля силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России. По 10 БПЛА были сбиты в Брянской области и Крыму.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.