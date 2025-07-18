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В ОП напомнили о необходимости уведомлять военкомат о переезде

Машаров: граждане РФ должны в течение 14 дней сообщать в военкомат о переезде
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Сменившие адрес постоянной регистрации граждане России обязаны уведомить об этом военкомат. Об этом заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Это необходимо для того, чтобы военнообязанного сняли с воинского учета по старому месту жительства и поставили по новому.

Сняться с учета и заново встать на него нужно в течение двух недель с того момента, как получен паспорт с новой регистрацией, подчеркнул Машаров.

Кроме того, требуется уведомить об этом медучреждения и страховые компании ОМС. При переезде в другую область необходимо сменить регион страхования и прикрепиться к поликлинике по месту жительства.

Получающим пенсию нужно обратиться в Соцфонд, а автовладельцам — внести изменения в ПТС и СТС, ОСАГО.

16 июля в Госдуму внесли законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

Ранее в России впервые отказали в регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат.

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