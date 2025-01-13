Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России зафиксирован первый случай отказа в регистрации авто из-за неявки в военкомат

В России впервые отказали в регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат
close
@dpsvl/Telegram

В России зафиксирован первый случай отказа в государственной регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат. Об этом сообщает издание «Такие дела».

«Военкоматы стали накладывать на граждан временные ограничения за неявку по повесткам, а госорганы стали их исполнять. Мы получили этому первое подтверждение», — говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в городе Люберцы отдел ГИБДД отказал 30-летнему жителю Подмосковья в регистрации автомобиля. В документе, который выдали мужчине, указано, что причиной этому стала информация из Единого реестра воинского учета о том, что у россиянина нет воинского билета и приписного свидетельства.

Сообщается, что это первый официальный документ, который содержит информацию о том, что реестр воинского учета фактически введен в эксплуатацию. Правозащитники отмечают, что больше нет документов, которые подтвердили бы, что реестр начал работу. Также подобных заявлений не поступало и от властей.

Ранее Росгвардия взяла штурмом квартиру автомобильных мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами