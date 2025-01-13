В России зафиксирован первый случай отказа в регистрации авто из-за неявки в военкомат

В России зафиксирован первый случай отказа в государственной регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат. Об этом сообщает издание «Такие дела».

«Военкоматы стали накладывать на граждан временные ограничения за неявку по повесткам, а госорганы стали их исполнять. Мы получили этому первое подтверждение», — говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в городе Люберцы отдел ГИБДД отказал 30-летнему жителю Подмосковья в регистрации автомобиля. В документе, который выдали мужчине, указано, что причиной этому стала информация из Единого реестра воинского учета о том, что у россиянина нет воинского билета и приписного свидетельства.

Сообщается, что это первый официальный документ, который содержит информацию о том, что реестр воинского учета фактически введен в эксплуатацию. Правозащитники отмечают, что больше нет документов, которые подтвердили бы, что реестр начал работу. Также подобных заявлений не поступало и от властей.

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