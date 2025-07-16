В России хотят лишать гражданства за уклонение от воинского учета

В Госдуму внесли закон о лишении гражданства за уклонение от воинского учета

В Госдуму внесли законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Изменения предлагается внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». В пояснительной записке говорится, что этот механизм необходим для реализации положений принятого в августе 2024 года закона. Согласно ему, основанием для лишения приобретенного гражданства является неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Документ устанавливает, что военкоматы смогут выносить заключение в отношении тех, кто уклонился от воинского учета без уважительной причины. Ожидается, что это заключение в течение пяти рабочих дней будет направляться в территориальный орган МВД для принятия решения о лишении приобретенного гражданства РФ.

В феврале группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий введение штрафов до 20 тысяч рублей за несообщение в военный комиссариат о переезде на новое место жительства на срок более трех месяцев.

В соответствии с действующими законами, граждане должны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях в своей жизни. Это касается семейного положения, образования, места работы или учебы, должности, а также переезда на новое место жительства без регистрации или выезда из России на срок более полугода.

Ранее в России впервые отказали в регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат.