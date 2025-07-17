Минобороны РФ: бойцы «Днепра» взяли под контроль Каменское в Запорожской области

Бойцы группировки российских войск «Днепр» взяли под контроль населенный пункт Каменское, расположенный в Запорожской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения этой же группировки за минувшие сутки ликвидировали до 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уничтожены <...> восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сообщении.

Из него следует, что бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад украинских войск в Запорожской области. Ударам подверглись места скопления солдат ВСУ в районе населенных пунктов Степовое, Белогорье, Новоданиловка и Новоандреевка.

14 июля в пресс-службе российского министерства обороны рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль село Малиновка в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток», им удалось занять населенный пункт благодаря активным и решительным действиям.

Ранее в Общественной палате РФ объяснили, к чему приведет переход Малиновки под контроль российских бойцов.