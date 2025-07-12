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Запорожская область частично осталась без света и воды

Балицкий: возникли критические перегрузки оборудования из-за жары
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Запорожской области часть жителей осталась без света и воды из-за проблем с оборудованием. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Евгений Балицкий.

«‎В связи с высокой температурой окружающего воздуха, в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования», — написал он.

На данный момент специалисты проводят работы по переводу нагрузок, сообщил губернатор.

Уточняется, что отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Бригады энергетиков проводят все необходимые работы в усиленном режиме, заключил губернатор Запорожья.

12 июля этого года более 22 тысяч жителей Владивостока временно остались без света в результате аварийного отключения электроэнергии. По данным прокуратуры Приморского края, на сетях электроснабжения во Владивостоке произошла авария. Из-за этого дома в Ленинском районе оказались обесточены.

10 июля губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что в 243 населенных пунктах после урагана произошло отключение света. Без электроснабжения остались более 7,8 тыс. человек.

Ранее циклон обесточил почти 270 поселений в Ивановской и Ярославской областях.

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