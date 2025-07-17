На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ будут выявлять талантливых студентов колледжей

Путин поручил принять меры для выявления талантливых студентов колледжей
true
true
true
close
sakha.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства, АНО «Россия — страна возможностей» и образовательного фонда «Талант и успех» принять меры по выявлению талантливых студентов колледжей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства 17 июля утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Встреча состоялась 27 мая текущего года.

«Правительству <...> обеспечить реализацию проекта, направленного на выявление и поддержку талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации», — говорится в одном из пунктов перечня.

В документе уточняется, что ответственными за выполнение этого поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Они должны будут дважды представить Путину доклад о проделанной работе — до 1 октября 2025 года и до 1 июня следующего года.

Ранее в Государственную думу РФ внесли законопроект о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами