В США арестовали россиянина по делу о нарушении экспортных санкций

Суд во Флориде арестовал россиянина Дениса Постового, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Тодда Алана Фостера.

«Судья распорядился взять Дениса под стражу и доставить в Вашингтон, где по этому делу были предъявлены обвинения», — сказал представитель защиты.

Фостер добавил, что дата следующих слушаний еще не назначена.

17 сентября стало известно об аресте Постового по обвинениям в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее в МИД РФ предупредили, что в США участились случаи арестов россиян.