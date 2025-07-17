На юге Москвы загорелись верхние этажи жилого дома

На юге Москвы в Северном Чертаново горит многоэтажка

На юге Москвы, в микрорайоне Северное Чертаново горит многоэтажный дом. На место едут экстренные службы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По словам очевидцев, огонь переходит из загоревшейся квартиры в соседние. Пожарные службы пытаются проехать во двор для ликвидации возгорания», — сказано в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «‎Чертаново» горит верхний этаж дома. Из окон валит густой черный дым. Очевидцы также рассказали Telegram-каналу 360 ЧП, что спасатели не могут подъехать к зданию.

На момент публикации официальных данных о случившемся пока нет.

До этого в Домодедово Московской области от удара молнии загорелся жилой дом. 15 июля сообщалось об аналогичном происшествии.‎ Так, в деревне Вялки пожар произошел после попадания молнии в крышу частного дома. Жильцов экстренно эвакуировали.

Ранее в Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора.