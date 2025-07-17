Еще один дом загорелся от удара молнии в Московской области

Осторожно, Москва: жилой дом загорелся от удара молнии в Подмосковье

В Домодедово Московской области от удара молнии загорелся жилой дом. Об этом пишет Telegram-канал «‎Осторожно, Москва»‎.

«‎Очевидцы сообщили, «Осторожно, Москва», что в момент возгорания в постройке находилась пожилая женщина – ее вытащил соседский парень», — сказано в посте.

На место, как пишет канал, прибыли пожарные.

15 июля сообщалось об аналогичном происшествии.‎ Так, в деревне Вялки пожар произошел после попадания молнии в крышу частного дома. Жильцов экстренно эвакуировали.

17 июля москвичей предупредили о дожде с грозой и усилении ветра до 15 метров в секунду. Горожан просят соблюдать правила безопасности: не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

Накануне глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дожди в столице закончатся в понедельник, 21 июля. Он также отметил, что в пятницу и воскресенье уровень осадков будет минимальным.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходные.