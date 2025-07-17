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Осужденный за хищения генерал Шестеров пришел на суд без вещей для СИЗО

РИА: генерал Шестеров явился на вынесение приговора без вещей для СИЗО
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Министерство обороны РФ

Экс-замглавы управления инновационного развития Минобороны РФ генерал Владимир Шестеров явился на заседание по вынесению ему приговора без вещей для СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шестерова <...> взяли под стражу в зале суда, что вызвало обеспокоенность его бывшей супруги, так как он не взял вещи для изолятора, а также лекарства. Он страдает от диабета и нуждается в инсулине», — говорится в сообщении.

17 июля суд приговорил Шестерова к шести годам колонии по делу о хищениях у оборонного ведомства и парка «Патриот».

По версии военной прокуратуры, мужчина вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым были задействованы в преступной схеме, инициированной экс-заместителем главы Минобороны России, генералом армии Павлом Поповым. Им были предъявлены обвинения в незаконном присвоении средств министерства обороны, выделенных на создание парка, а также в служебном подлоге. Общая сумма ущерба от их противоправной деятельности превысила 25 миллионов рублей.

Шестерова также лишили звания генерал-майора и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, на что генерал Попов потратил деньги Минобороны для парка «Патриот».

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