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Суд приговорил к 6 годам генерала Шестерова

Суд приговорил к 6 годам Шестерова по делу о хищении у МО и парка «Патриот»
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Министерство обороны РФ

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях у оборонного ведомства и парка «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии общего режима», — объявил судья Алексей Коростелев.

Во время выступления в прениях сторон прокурор попросил суд признать Шестерова виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога, а также назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, гособвинитель призвал лишить генерал-майора воинского звания и государственных наград.

Адвокат генерала напомнила суду, что он признал вину в полном объеме, дал показания против замминистра обороны Павла Попова и экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. В этой связи защита предложила рассмотреть возможность назначить военному условный срок.

Шестеров и Ахмедов обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). Они полностью признали вину в совершении преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

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