ФСБ показала задержание агента Украины в Воронежской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала кадры задержания агента военной разведки Украины, который планировал устроить диверсию на объекте энергетики в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.

О задержании гражданина России 1984 года рождения стало известно 17 июля. Мужчина готовил взрыв на объекте энергетической инфраструктуры в Воронежской области по наводке представителя Главного управления разведки Минобороны Украины, также передавал Киеву информацию о средствах противовоздушной обороны министерства обороны России.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о совершении государственной измены.

На видео, распространенном ФСБ РФ, силовики задерживают фигуранта на улице и увозят. Также показаны кадры допроса, в ходе которого россиянин признался, что решился на сотрудничество с Украиной ради денежного вознаграждения.

До этого сотрудники ФСБ выявили в Удмуртии местного жителя, который сотрудничал с террористами, связанными с Украиной. Задержанный передавал Украине данные о местоположении предприятий оборонно-промышленного комплекса на территории Удмуртии.

Ранее суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшему данные о ВС РФ.