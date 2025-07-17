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ФСБ показала задержание агента Украины в Воронежской области

ФСБ показала задержание мужчины, готовившего диверсию в Воронежской области
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала кадры задержания агента военной разведки Украины, который планировал устроить диверсию на объекте энергетики в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.

О задержании гражданина России 1984 года рождения стало известно 17 июля. Мужчина готовил взрыв на объекте энергетической инфраструктуры в Воронежской области по наводке представителя Главного управления разведки Минобороны Украины, также передавал Киеву информацию о средствах противовоздушной обороны министерства обороны России.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о совершении государственной измены.

На видео, распространенном ФСБ РФ, силовики задерживают фигуранта на улице и увозят. Также показаны кадры допроса, в ходе которого россиянин признался, что решился на сотрудничество с Украиной ради денежного вознаграждения.

До этого сотрудники ФСБ выявили в Удмуртии местного жителя, который сотрудничал с террористами, связанными с Украиной. Задержанный передавал Украине данные о местоположении предприятий оборонно-промышленного комплекса на территории Удмуртии.

Ранее суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшему данные о ВС РФ.

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