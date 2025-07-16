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Жителя Удмуртии арестовали по делу о госизмене

ФСБ: в Ижевске арестовали жителя, передававшего данные о заводах ОПК
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Удмуртии сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили местного жителя, который передавал террористической организации, связанной с украинской разведкой, данные о местоположении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Ижевска, инициативно установившего контакт с представителями подконтрольной ГУР МО Украины террористической организации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Ярославской и Свердловской областях задержали членов кол-центров, которые собирали деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). При обыске у них нашли более 25 мобильных телефонов, банковские карты, шесть пакетов с СИМ-картами различных операторов и другое необходимое оборудование. По данным ФСБ, всего было задержано шесть человек.

Ранее суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшему данные о ВС РФ.

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Обвинения в госизмене
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