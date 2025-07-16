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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходные

Вильфанд: в выходные дни температура воздуха понизится
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В выходные дни в Москве и Подмосковье станет прохладнее, повсеместно будут идти дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что до конца рабочей недели температура воздуха в столице будет на 2°C выше нормы. Но уже в субботу и воскресенье показатель понизится до нормы. Температура воздуха ночью составит +13...+15°C, днем — +23...+25°C, по области +21...+26°C. Повсеместно установится облачная и дождливая погода. При этом интенсивность осадков снизится. За сутки в выходные дни выпадет около 5-10 мм осадков.

16 июля Вильфанд сообщил, что в четверг и пятницу в столице России ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха будет стабильной и составит +25...+27°C.

За день до этого сообщалось, что в ближайшее время в шести регионах Центрального федерального округа прогнозируют опасные погодные условия. За 12 часов в Москве и Московской области может выпасть более 30 мм осадков, что приведет к проблемам на дорогах.

Ранее стало известно, что на юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер.

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