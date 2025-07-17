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В Рыльске Курской области произошло возгорание из-за падения беспилотника ВСУ

В Рыльске началось возгорание на площадке ТКО из-за падения дрона ВСУ
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В Рыльске в Курской области в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось возгорание на площадке перегруза твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«В результате падения украинского беспилотника на площадку перегруза ТКО началось возгорание», — говорится в публикации.

Вечером 15 июля врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе Курской области полностью восстановлено электроснабжение после атаки украинского дрона.

15 июля в регионе загорелась подстанция в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Украинские войска атаковали село Большенизовцево Рыльского района. Тогда без электричества остались 735 человек, проживающих в Некрасовском сельсовете, а также 296 человек, проживающих в Дуровском сельсовете.

Ранее губернатор Белгородской области показал, как российские военные сбивают беспилотники.

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