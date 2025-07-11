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Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники

Гладков: бойцы «Орлана» сбивают беспилотники ВСУ
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Российские военные сбивают беспилотники в Белгородской области. Кадры их работы опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.

«Бойцы «Орлана» выполняют задачи по обеспечению безопасности жителей, сбивают беспилотники ВСУ», — написал он.

Информации о том, в каком именно районе работают российские военные, Гладков приводить не стал.

Недавно Гладков рассказал, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область повреждения получили более 400 объектов социальной инфраструктуры.

В этом же интервью Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток прорыва на территорию региона, но все они успешно отражаются. По его словам, в области напряжение обстановки наблюдается в течение нескольких лет. Гладков добавил, что недавно российские войска успешно отразили атаку украинской стороны в Краснояружском районе.

Ранее глава Белгородской области рассказал Путину о потере 160 тыс. гектаров пашни после атак ВСУ.

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