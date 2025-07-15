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В результате удара БПЛА по курскому селу загорелась электроподстанция

Хинштейн: из-за удара БПЛА без света остались жители Некрасовского сельсовета
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Evgeniy Maloletka/AP

В Курской области загорелась подстанция в результате удара украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, ВСУ атаковали село Большенизовцево Рыльского района Курской области.

«В результате удара произошло возгорание электрической подстанции», — поделился глава региона.

Без электричества остались 735 человек, проживающих в Некрасовском сельсовете, а также 296 человек, проживающих в Дуровском сельсовете.

Хинштейн добавил, что держит ситуацию на контроле. Специалисты предпринимают все меры, чтобы восстановить электроснабжение как можно быстрее.

До этого Хинштейн сообщал, что в деревне Гирьи Беловского района Курской области 44-летний мужчина получил осколочные ранения живота в результате удара беспилотника.

Хинштейн отметил, что украинская сторона продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, подвергая опасности жизни мирных жителей. Он также призвал граждан временно воздержаться от поездок в приграничные районы, подчеркнув, что ситуация там остаётся опасной.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.

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