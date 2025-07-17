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Экс-следователь по делу о стрельбе в «Москве-Сити» вышел из колонии

Экс-следователь по делу о стрельбе в «Москве-Сити» Агаджанян вышел по УДО
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд в Кирово-Чепецке удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии бывшего следователя Следственного комитета РФ Левона Агаджаняна, осужденного почти на 11 лет за подделку доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити». Об этом сообщил ТАСС его адвокат.

По его словам, Агаджанян уже покинул колонию и направился к своей семье в Москве.

Экс-следователь отбыл две трети от назначенного ему срока. Прошение об УДО суд удовлетворил с первой попытки, обжаловать его никто не стал, оно вступило в силу, поделился адвокат.

Басманный суд постановил заключить Агаджаняна под стражу в декабре 2020 года. Он был задержан до этого по подозрению в совершении нескольких преступлений, в частности, фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москве-Сити».

Агаджанян расследовал перестрелку охранников двух бизнесменов. Драка и стрельба произошли в середине ноября 2017 года после перепалки в одном из ресторанов, расположенных в башне «Око» комплекса «Москва-Сити». В результате пострадали шесть охранников.

В октябре прошлого года Мосгорсуд сократил срок наказания Агаджаняну на полгода — до 10,5 лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее адвокат назвал обязательства Михаила Ефремова после УДО.

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