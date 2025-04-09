Адвокат назвал обязательства Михаила Ефремова после УДО

Адвокат Падалко: Ефремов должен будет ежемесячно отмечаться до окончания срока УДО

Адвокат народного артиста РСФСР Михаила Ефремова Юрий Падалко назвал обязательства актера после условно-досрочного освобождения. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, Ефремов должен будет ежемесячно отмечаться в специализированном органе до окончания срока УДО.

Падалко не уточнил, какой именно орган будет осуществлять надзор за поведением актера на свободе.

Если актер будет нарушать общественный порядок или уклоняться от исполнения возложенных обязанностей, УДО может быть отменено.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

9 апреля актер Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО.

Ранее стало известно, что уехавшему из колонии Ефремову не понадобился реанимобиль.