Суд смягчил приговор экс-следователю Агаджаняну

Мосгорсуд сократил срок наказания бывшему московскому следователю Левону Агаджаняну на полгода — теперь его ждет 10,5 лет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Также суд запретил Агаджаняну занимать посты в госорганах и органах местного самоуправления в течение трех лет после освобождения. Мужчина признан виновным в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москве-Сити» в 2017 году.

Также Мосгорсуд отменил решение Замоскворецкого суда о выплате Агаджаняном 7 млн рублей компенсации ущерба и постановил передать этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского, а не уголовного производства.

Басманный суд постановил заключить под стражу экс-следователя СК России Левона Агаджаняна в декабре 2020 года. Он был задержан до этого по подозрению в совершении нескольких преступлений, в частности, фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москве-Сити».

Агаджанян расследовал перестрелку охранников двух бизнесменов. Драка и стрельба произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в одном из ресторанов, расположенных в башне «Око» комплекса «Москва-Сити». В результате пострадали шесть охранников.

До этого экс-следователей.экс-следователя Тамбиева приговорили к 16 годам колонии за взятку в биткоинах.

Ранее суд взыскал с осужденных экс-следователей рекордную взятку.