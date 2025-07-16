Львова-Белова помогла 13-летнему мальчику вернуться с Украины в РФ к маме и папе

Львова-Белова: еще один ребенок вернулся в РФ с Украины при содействии Катара

Еще один ребенок вернулся к маме и папе в Россию с Украины при посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

«Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах», — рассказала Львова-Белова журналистам.

Она отметила, что к родителям вернулся 13-летний мальчик. Детский омбудсмен рассказала, что в 2016 году бабушка мальчика по линии матери уехала вместе с ним на Украину по семейным обстоятельствам. Позже семья приняла решение о возвращении ребенка в Россию, так как воссоединиться с родителями захотел он сам.

«Мы взяли обращение в работу. И при содействии государства Катар, Международного комитета Красного Креста, профильных ведомств помогли в воссоединении мальчика с близкими», — сообщила Львова-Белова.

10 июля Мария Львова-Белова сообщила о возвращении еще двоих детей в Россию с Украины. Содействие РФ также оказал Катар. По словам омбудсмена, к маме приехали две дочери.

Отмечается, что аппарат детского омбудсмена помог 25 детям из 17 семей воссоединиться с близкими в России, а также 101 ребенку из 81 семьи на Украине в других странах.

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