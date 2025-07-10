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Омбудсмен заявила о возвращении еще двоих детей с территории Украины

Львова-Белова: еще двоих детей вернули с Украины при посредничестве Катара
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Еще двоих детей удалось вернуть в Россию с Украины при посредничестве Катара. Об этом заявила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

«В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери», — сказала она журналистам.

Вчера детский омбудсмен сообщила, что ребенок, пострадавший при атаке украинского беспилотника на пляж в Курске, находится в тяжелом состоянии. По словам Львовой-Беловой, пятилетнего Анатолия везут в ожоговое отделение Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского в Москву.

19 июня Львова-Белова сообщила, что пятеро детей, которые находились в списке, переданном украинской делегацией РФ на переговорах в Стамбуле 2 июня, готовятся к возвращению домой. Она уточнила, что всего украинский список состоит из 339 фамилий детей.

Ранее Мединский заявил, что Россия не похищала, а спасала украинских детей.

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