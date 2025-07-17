В якутском селе коровы сами спаслись от наводнения, забравшись на холм

В Республике Саха (Якутия) в селе Хара-Тумул коровы, спасаясь от наводнения, забрались на холм. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«‎По словам местных, животные забрались на холм в Оймяконском районе Якутии. Коровы уже несколько дней стоят без еды, выбраться обратно они не могут», — говорится в посте.

В Оймяконском районе из-за сильного наводнения объявили режим чрезвычайной ситуации. Под угрозой подтопления остаются еще несколько населенных пунктов. Уже эвакуированы более 100 человек, в том числе 31 ребенок.

До этого Telegram-канал «SD Новости Якутии» писал, что в республике Саха несколько поселков уходят под воду из-за проливных дождей. Местные жители пишут, что сами пытаются спасти свой скот. В публикации говорится, что под воду уходят поселки Куйдүсун, Сордонноох, Үчүгэй, Томтор Оймяконского улуса.

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