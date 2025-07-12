Губернатор Забайкалья рассказал о мерах защиты от паводка

Губернатор Осипов: для усиления защиты от паводка в Чите привлекли доптехнику

Для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском районе Забайкальского края привлекли дополнительную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Осипов.

«Дополнительную технику привлекли для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском округе», — говорится в сообщении.

Губернатор Забайкалья добавил, что сейчас на местах работает его первый заместитель Александр Костенко.

3 июня этого года сообщалось, что в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за паводка разлилась новая река. По информации местных журналистов, стихия затронула дачные участки. Местные жители делятся последствиями наводнения. На одном из опубликованных видео водитель показывает, как едет по затопленной дороге. Вода скрывает колеса автомобиля. В другом ролике автор рассказывает о реке, которая разлилась во дворе, создавая мощный поток. Причиной произошедшего тогда стал паводок: уровень воды в реке Пякупур поднялся до критической отметки.

20 мая в Среднеколымском районе Якутии ввели режим ЧС в связи с повышением уровня воды в реке Колыме. В тот момент он достиг 1272 см, при этом опасным считается повышение уровня воды до 1200 см.

Ранее в Нью-Мексико объявили режим ЧС из-за наводнения.