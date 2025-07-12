В Чите развернули оперативный штаб на фоне подъема уровня воды в реке

Сотрудники экстренных служб развернули оперативный штаб в связи с подтоплением приусадебных участков в Чите. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Забайкальскому краю в Telegram-канале.

По данным ведомства, в настоящее время под угрозой подтопления находятся садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Строитель» и микрорайон Каштак. На месте работают 44 специалиста, которые задействовали 19 единиц техники.

«Спасатели <...> информируют граждан об эвакуации, а также вывозят людей с подтопленных территорий», — говорится в заявлении.

12 июля в дачных кооперативах в Чите объявили эвакуацию в связи с подъемом уровня воды в реке и размывом насыпи в районе СНТ «Островок». Владельцев дачных участков попросили незамедлительно покинуть соответствующие территории, если у них есть такая возможность.

1 июля сотрудники МЧС РФ начали эвакуацию жителей села Маккавеево в Забайкальском крае, где из-за подъема уровня воды в реке Унгур затопило 15 приусадебных участков. На помощь гражданам направили 30 спасателей и восемь единиц техники, включая плавательные средства. Кроме того, на месте был развернут оперативный штаб.

Ранее в Забайкальском крае из-за ливня размыло железнодорожные пути.