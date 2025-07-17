Названа дата вынесения приговора журналистке Курбангалеевой

Второй западный окружной военный суд 18 июля проведет прения сторон по делу журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом) об оправдании терроризма. На заседании ей вынесут приговор, сообщила адвокат второго фигуранта Наталья Исаулова в беседе с РИА Новости.

«‎В пятницу стороны перейдут к прениям сторон и будет постановлен приговор», — сказала Исаулова журналистам.

16 июля суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Курбангалеева и второй фигурант Алексей Барановский (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) находятся в розыске. Они обвиняются в публичном оправдании и пропаганде терроризма посредством интернета. Курбангалеева также обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ.

Сторона обвинения отметила, что Курбангалеева опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, распространила под видом достоверной информацию о нанесении российскими войсками ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. По словам прокурора, тем самым экс-ведущая ввела в заблуждение своих подписчиков относительно правомерности деятельности ВС РФ при проведении спецоперации на Украине, дискредитировала российскую армию.

В конце мая в Москве Курбангалееву заочно арестовали за фейки о ВС РФ и оправдание терроризма.

Ранее следствие заявило о связи Курбангалеевой с британскими спецслужбами.