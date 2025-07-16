Суд начал слушание дела телеведущей Курбангалеевой

Видеоролики бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом) вызывают у российских граждан «чувство тревоги и страха, чувства незащищенности со стороны государства». Об этом заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде, где началось заочное слушание дела об оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах России, передает РИА Новости.

16 июля суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Курбангалеева и второй фигурант Алексей Барановский (признан в РФ иностранным агентом) находятся в розыске. Они обвиняются в публичном оправдании и пропаганде терроризма посредством интернета. Курбангалеева также обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ.

Сторона обвинения отметила, что Курбангалеева опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, распространила под видом достоверной информацию о нанесении российскими войсками ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. По словам прокурора, тем самым экс-ведущая ввела в заблуждение своих подписчиков относительно правомерности деятельности ВС РФ при проведении спецоперации на Украине, дискредитировала российскую армию.

В конце мая в Москве Курбангалееву заочно арестовали за фейки о ВС РФ и оправдание терроризма.

23 мая суд Праги отказался экстрадировать Курбангалееву в Россию. Суд согласился с позицией гособвинителя Катержины Штепанковой, посчитавшей выдачу недопустимой из-за рисков нарушения прав обвиняемой.

Ранее следствие заявило о связи Фариды Курбангалеевой с британскими спецслужбами.