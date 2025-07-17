Стала известна предварительная стоимость проезда по трассе М-12 от Тюмени до Москвы

Проехаться по свердловскому участку трассы М-12 «Восток» (от города Дюртюли до населенного пункта Ачит) можно примерно за 1713 руб. Эту цену выдает система расчета стоимости проезда по платным дорогам ГК «Автодор» (генподрядчик).

Согласно информации на сайте компании, за пройденные 280 км по трассе на легковом автомобиле нужно будет заплатить 1713 руб., а при участии в специальной программе лояльности — 1456 руб. На дорогу может уйти примерно 6,5 часов. Чтобы проехать от Дюртюли до Ачита по бесплатной дороге, нужно затратить свыше семи часов. Общее расстояние из-за объездов составит 484 км.

16 июля президент Владимир Путин принял участие в открытии нового 284-километрового участка трассы М-12 «Восток» между Дюртюлями и Ачитом. Церемония прошла 16 июля в режиме видеоконференции в рамках рабочей поездки главы государства в Магнитогорск. Участок включает 99 искусственных сооружений (мосты, путепроводы, переходы).

До этого глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что на российской трассе М-12 «Восток» появится музыкальная разметка.

Ранее Путин заявил, что на себе почувствовал состояние взлетной полосы в аэропорту Магнитогорска.