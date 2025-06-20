«Автодор» нанесет музыкальную разметку на трассу М-12 «Восток»

На российской трассе М-12 «Восток» появится музыкальная разметка, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко.

«Сейчас мы выбираем участки, где количество ДТП больше, поэтому в ближайшее время выберем и сделаем на трассе М-12 обязательно. Километраж скажем потом», — сказал он.

В сентябре 2024 года Петушенко сообщил, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Эксперты отмечают, что музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности дорожного движения. Она уже применяется в ряде стран, включая Японию и европейские государства, и демонстрирует свою эффективность.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии появилась дорога, исполняющая хит «Песняров».