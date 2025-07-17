Самолеты ушли на запасные аэродромы в период ограничений в аэропорту Петербурга

Два самолета ушли на запасные аэродромы за время ограничений в «Пулково»

Два самолета ушли на запасные аэродромы в период действия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта).

Уточняется, что в «Пулково» на данный момент задерживаются 16 рейсов.

«На текущий момент задержаны 16 рейсов. Восстановление расписания планируется в течение дня», — добавили в пресс-службе.

В 7:15 (мск) 17 июля в «Пулково» сняли ограничения на прием и выпуск судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в аэропорту «Пулково» из-за введенных временных ограничений на вылет задерживаются 10 рейсов.

В 5:08 (мск) представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

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